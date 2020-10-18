Страшное ДТП в Ростове: погиб мотоциклист

В Ростове мотоциклист погиб в ДТП. На Северном объезде он врезался в «Газель», а затем тело мужчины переехал «Камаз». О деталях трагедии, произошедшей вечером 15 октября, рассказали в ГИБДД, сообщает Donday.
Фото: donday.rudonday.ru
По данным инспекторов, байкер нарушил дистанцию и врезался в попутную «Газель». От мощного удара мотоциклист вылетел на проезжую часть. Пока мужчина лежал на дороге, его переехал "Камаз". В итоге мотоциклист скончался от травм.
Уже известно имя погибшего. Это 31-летний Андрей Носков, он жил в станице Кривянской Октябрьского района Ростовской области. У него остались супруга Елена и две малолетние дочери.
Андрей был завзятым байкером и ездил на красной «Хонде». С женой они часто ездили на мотосъезды. Волонтеры организовали сбор средств для семьи, потерявшей кормильца.
Ранее «Рамблер» сообщал, что под Красноярском на Мининских столбах насмерть разбился мотоциклист.