Страшное ДТП в Ростове: погиб мотоциклист

По данным инспекторов, байкер нарушил дистанцию и врезался в попутную «Газель». От мощного удара мотоциклист вылетел на проезжую часть. Пока мужчина лежал на дороге, его переехал "Камаз". В итоге мотоциклист скончался от травм.