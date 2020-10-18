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В Архангельске в ДТП с пассажирским автобусом пострадали шесть человек 

RT на русском и ещё 6 2 часа назад
ДТП с автобусом и BMW произошло в Архангельске
Фото: РИА Новости
Пассажирский автобус и автомобиль BMW столкнулись в Архангельске, пострадали шесть человек.

«В ДТП пострадали шесть человек. В результате аварии водитель BMW получил травмы различной степени тяжести и был госпитализирован. За медицинской помощью также обратились водитель и четыре пассажира микроавтобуса, в том числе двое детей», — приводит ТАСС сообщение пресс-службе УМВД по Архангельской области.

Инцидент произошел около 19:40 на набережной Северной Двины. По предварительным данным, водитель BMW выехал на встречную полосу, где столкнулся с пассажирским микроавтобусом марки Ford.
Ранее сообщалось, что в Свердловской области в результате ДТП погиб один человек.
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ДТП , BMW , МВД , ИТАР-ТАСС
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