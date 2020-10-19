Пьяный россиянин на КАМАЗе протаранил десять машин 

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Водитель большегруза стал участником ДТП, повредив в Ужуре около десяти припаркованных машин. Об этом сообщает Telegram-канал Hue.

По данным издания, в результате столкновения пострадавших нет, так как в поврежденных машинах никого не было.

Полиция сообщает, что в крови виновника ДТП было 0,97 промилле, подчеркивает Hue.

На кадрах, размещенных каналом, видно, что часть машин получила серьезные повреждения. Помяты двери, бамперы, разбиты стекла. Однако некоторые автомобили лишь слегка поцарапаны.

«Рамблер» писал, что ранее на трассе М-4 «Дон» в Адыгее столкнулись двадцать автомобилей. В результате массового ДТП один человек погиб, еще четверо получили травмы.