«Газель» с детьми перевернулась в Петербурге

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Пассажирская «Газель» с детьми перевернулась после столкновения с легковым авто в Петербурге. ДТП произошло на пересечении улиц Купчинская и Малая Балканская во Фрунзенском районе города.

Эпидемические пороги по заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями превышены в 41 регионе России, сообщили РИА Новости в пресс-службе Роспотребнадзора

"По совокупному населению эпидемические пороги заболеваемости ОРВИ превышены в 41 субъекте Российской Федерации", — говорится в сообщении.

При этом превышение недельных порогов заболеваемости ОРВИ отмечается преимущественно среди взрослого населения, уточнили в Роспотребнадзоре.

В «Газель», которую вёл 50-летний мужчина, врезалась Skoda Octavia , которой управляла 48-летняя женщина, микроавтобус рухнул набок. В результате происшествия пострадали водитель и четверо детей в микроавтобусе, сообщает KP.RU.

Самому младшему из пострадавших — семь лет, старшему — 15, это три мальчика и одна девочка. Все дети отделались лёгкими травмами. Сопровождала детей воспитатель социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних.

По факту ДТП организована проверка. Водителя «Газели» с переломом ключицы госпитализировали в больницу.

Ранее NEWS.ru сообщал, что пассажирский автобус, в котором находилось 45 пассажиров, опрокинулся в Хабаровском крае. Как сообщили в пресс-службе МЧС России, в результате аварии пострадали 14 человек.