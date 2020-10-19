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В Подмосковье автомобиль наехал на остановку после ДТП 

ТАСС 1 час назад
В Подмосковье автомобиль наехал на остановку после ДТП
Фото: ТАСС
Три человека пострадали в результате наезда автомобиля на остановку после ДТП в Павловском Посаде. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"В Павловском Посаде на 68-м километре Горьковского шоссе в сторону Москвы произошло попутное столкновение двух автомобилей с последующим наездом на автобусную остановку. В результате ДТП пострадали три человека", — сказал собеседник агентства.

По его словам, пострадавшие госпитализированы, детей среди них нет, на месте происшествия работают полицейские.
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