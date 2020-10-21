В Москве снизилось число ДТП с мотоциклистами 

Численность дорожных аварий при участии мотоциклистов в Москве сократилось в этом году на 15% по отношению к данным прошедшего года. Такой информацией поделились сотрудники Дептранса города. В 2020 году в ДТП с мотоциклистами на территории Москвы погибли 28 человек, это на 36% меньше, нежели было в ушедшем году.

Еще 592 человека отделались различными повреждениями, что менее на 15%, чем в 2019 году. Сообщается также, что каждый год в осенний период увеличивается количество аварий, в связи с чем в Департаменте предупредили любителей мотоциклов о возможной опасности пострадать.