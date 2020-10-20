Троллейбус врезался в столб во Владимирской области

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Во Владимирской области троллейбус врезался в столб
RT на русском
2 часа назад
Фото:
РИА Новости
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Семь человек пострадали в результате столкновения троллейбуса со столбом в городе Ков