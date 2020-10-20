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Во Владимирской области троллейбус врезался в столб 

RT на русском 2 часа назад
Троллейбус врезался в столб во Владимирской области
Фото: РИА Новости
Семь человек пострадали в результате столкновения троллейбуса со столбом в городе Ков