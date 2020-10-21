Жених едва не погиб по пути в ЗАГС 

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В Красногвардейском районе Санкт-Петербурга перевернулся автомобиль Hyundai , который вез в ЗАГС жениха и невесту. Об этом сообщает «Фонтанка»

ДТП, в котором, по предварительной информации, участвовали три машины, произошло на проспекте Косыгина возле дома номер 24.

В результате аварии Hyundai c женихом и невестой перевернулся, некоторое время проехался на крыше, а затем влетел в автобусную остановку. К счастью, на остановке в тот момент никого не было.

В аварии пострадали 2 человека — водитель и пассажиры Hyundai. Они доставлены в Мариинскую больницу и находятся в состоянии средней тяжести.

На записях, опубликованных очевидцами, видно, как возле места аварии ходит женщина в пышном красном платье. Затем она заходит в карету скорой помощи.

Ранее «Рамблер» сообщал, что в Красноярском крае водитель КАМАЗа протаранил около десяти припаркованных машин. Часть машин получила серьезные повреждения. Помяты двери, бамперы, разбиты стекла.