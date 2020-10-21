Названы самые опасные перекрестки Москвы 

Аналитики онлайн-школы «Фоксфорд» изучили статистику ДТП, произошедших в Москве за 2019 год, и назвали самые опасные перекрестки столицы. Об этом сообщает The Village

На первой строчке рейтинга оказался участок Варшавского шоссе рядом с торговым центром «Южный» — там за прошедший год зафиксировали восемь аварий. Второе место занял перекресток на проспекте Вернадского у дома номер 4, на котором произошло семь ДТП, третье место — перекресток рядом с домом номер 25 по Пятницкому шоссе, где было шесть аварий.

Также в список попали перекрестки по адресам Симферопольский бульвар, 24, корпус 2, улица Большая Тульская, 2, Янтарный проезд, 17, Чечерский проезд, 31, Улица Михалковская, 65, Зеленый проспект, 59.

При этом аналитики отметили, что чаще всего аварии в этих местах происходили в темное время суток и в непогоду.