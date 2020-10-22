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ДТП с маршруткой в Братске попало на видео 

Вадим Дроздов 2 часа назад
22 октября в Братске в районе 6:30 по местному времени (1:30 по московскому) произошло ДТП с участием маршрутки и большегрузного автомобиля. Столкновение произошло на федеральной трассе "Вилюй". В пассажирском автомобиле находилось 12 человек. В результате столкновения с грузовиком трое пассажиров и водитель маршрутки получили травмы различной степени тяжести. Сейчас пострадавших в ДТП доставили в больницу.
Предварительно установлено, что маршрутка и грузовик двигались в попутном направлении. Выясняются все обстоятельства ДТП. На месте столкновения работают сотрудники ДПС.
ДТП , Видео , ГИБДД
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