ДТП с маршруткой в Братске попало на видео 

22 октября в Братске в районе 6:30 по местному времени (1:30 по московскому) произошло ДТП с участием маршрутки и большегрузного автомобиля. Столкновение произошло на федеральной трассе "Вилюй". В пассажирском автомобиле находилось 12 человек. В результате столкновения с грузовиком трое пассажиров и водитель маршрутки получили травмы различной степени тяжести. Сейчас пострадавших в ДТП доставили в больницу.

Предварительно установлено, что маршрутка и грузовик двигались в попутном направлении. Выясняются все обстоятельства ДТП. На месте столкновения работают сотрудники ДПС