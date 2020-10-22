Три человека погибли в ДТП в Воронежской области 

"В автомобиле Toyota погибли трое мужчин и еще трое пострадали, они доставлены в Калачеевскую районную больницу. По предварительным данным, водитель грузового автомобиля в момент столкновения проводил ремонтные работы своего транспортного средства, выставил знак аварийной остановки, и Toyota допустила с ним столкновение", — сказала Куликова.