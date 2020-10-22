Три человека погибли в ДТП в Воронежской области 

Столкновение двух транспортных средств в районном центре Ворьбевка в Воронежской области стало причиной гибели трех человек и травмирования еще троих, сообщила ТАСС руководитель пресс-службы Главного управления МВД по региону Наталья Куликова.
"Трое погибли и трое пострадали в столкновении в Воробьевке двух транспортных средств в четверг, в 6 часов утра", — сказала Куликова.
Она добавила, что ДТП произошло на 93-м километре автодороги М-4 "Дон", на участке Бутурлиновка — Калач в Воробьевском районе, где легковой автомобиль Toyota столкнулся с стоящим на обочине грузовым автомобилем MAN с прицепом.
"В автомобиле Toyota погибли трое мужчин и еще трое пострадали, они доставлены в Калачеевскую районную больницу. По предварительным данным, водитель грузового автомобиля в момент столкновения проводил ремонтные работы своего транспортного средства, выставил знак аварийной остановки, и Toyota допустила с ним столкновение", — сказала Куликова.