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Три человека погибли в ДТП в Воронежской области 

ТАСС 42 минуты назад
Три человека погибли в ДТП в Воронежской области
Фото: depositphotos.com
Столкновение двух транспортных средств в районном центре Ворьбевка в Воронежской области стало причиной гибели трех человек и травмирования еще троих, сообщила ТАСС руководитель пресс-службы Главного управления МВД по региону Наталья Куликова.

"Трое погибли и трое пострадали в столкновении в Воробьевке двух транспортных средств в четверг, в 6 часов утра", — сказала Куликова.

Она добавила, что ДТП произошло на 93-м километре автодороги М-4 "Дон", на участке Бутурлиновка — Калач в Воробьевском районе, где легковой автомобиль Toyota столкнулся с стоящим на обочине грузовым автомобилем MAN с прицепом.

"В автомобиле Toyota погибли трое мужчин и еще трое пострадали, они доставлены в Калачеевскую районную больницу. По предварительным данным, водитель грузового автомобиля в момент столкновения проводил ремонтные работы своего транспортного средства, выставил знак аварийной остановки, и Toyota допустила с ним столкновение", — сказала Куликова.

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ДТП , Toyota , Наталья Куликова , МВД , ИТАР-ТАСС
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