"Характер повреждений тела Захарова позволяет утверждать, что он не был пристегнут в момент автоаварии. В частности, у него есть травмы от удара о рулевое колесо, что, как правило, случается когда водитель не пристегнут. Кроме этого, на теле отсутствуют травмы от самого ремня, которые, как правило, имеются в случаях, если водитель был пристегнут", — сказала эксперт.