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Эксперт: погибший в ДТП с Ефремовым, вероятно, не был пристегнут в момент ДТП 

ТАСС 1 час назад
Погибший в ДТП с актером Михаилом Ефремовым курьер Сергей Захаров, вероятно, не был пристегнут ремнями безопасности в момент автоаварии, о чем свидетельствуют полученные им повреждения. Об этом заявила в Мосгорсуде эксперт Елена Кучина, проводившая медицинскую экспертизу по заказу новых адвокатов Ефремова.

"Характер повреждений тела Захарова позволяет утверждать, что он не был пристегнут в момент автоаварии. В частности, у него есть травмы от удара о рулевое колесо, что, как правило, случается когда водитель не пристегнут. Кроме этого, на теле отсутствуют травмы от самого ремня, которые, как правило, имеются в случаях, если водитель был пристегнут", — сказала эксперт.

Она также отметила, что в случае, если бы Захаров был пристегнут, то у него был бы зафиксирован перелом грудной клетки.

"В данном же случае у него зафиксированы лишь переломы ребер, что говорит об ударе о рулевую колодку. Это характерное повреждение для непристегнутого водителя", — отметила Кучина, которая ранее проводила экспертизу тела националиста Максима Марцинкевича.

Ефремов отказался от адвоката, который вел переговоры о примирении с потерпевшими
Пресненский суд Москвы 8 сентября признал Ефремова виновным в гибели человека в ДТП и приговорил к восьми годам колонии общего режима. Актер содержится в столичном СИЗО-5. В четверг в Мосгорсуде продолжается рассмотрение жалоб Ефремова и его адвокатов на приговор.
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Комментарии 17
ДТП , Видео , Михаил Ефремов , Сергей Захаров , Максим Марцинкевич , Мосгорсуд , ФСИН
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