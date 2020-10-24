Четыре человека погибли в ДТП под Новосибирском

По меньше мере четыре человека погибли в результате аварии с рейсовым автобусом в Новосибирской области, ещё два человека пострадали, сообщили в МВД.
Как отметили в ведомстве, ДТП произошло в Болотнинском районе на 129 км автодороги Р-255 «Сибирь».
«52-летний водитель микроавтобуса Toyota Noah, следовавший со стороны Новосибирска в сторону города Болотное, при неустановленных обстоятельствах выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с пассажирским автобусом, следовавшим по маршруту «Томск-Барнаул», — уточнили там.
По предварительной информации, погибли водитель Toyota, девятилетняя летняя девочка, четырёхлетний мальчик и женщина неустановленного возраста.
Ещё два пассажира микроавтобуса доставлены в больницу.
«Никто из находившихся в рейсовом автобусе граждан не пострадал», — отметили в МВД.
Ранее в Марий Эл произошло ДТП с участием автомобиля скорой помощи, пострадали пять человек.