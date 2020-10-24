В Новосибирской области произошло ДТП: столкнулись микроавтобус и рейсовый автобус. Четыре человека — двое детей, водитель микроавтобуса и женщина — от полученных травм погибли на месте. По предварительным данным, еще двое пострадавших доставлены в больницу.

В Новосибирской области на трассе столкнулись микроавтобус и пассажирский автобус. В результате аварии погибли четыре человека, в том числе двое детей. Пострадали два человека, они были госпитализированы, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

«Сегодня в 10.30 (6.30 мск) на 129-м км автодороги Р-255 «Сибирь» 52-летний водитель микроавтобуса Toyota, следовавший со стороны Новосибирска в сторону города Болотное, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с рейсовым пассажирским автобусом Томск — Барнаул», — цитирует ТАСС заявление пресс-службы.

В ведомстве добавили, что погибли водитель Toyota, 9-летняя девочка, 4-летний мальчик и женщина. От полученных травм они скончались на месте.

«Еще два пассажира микроавтобуса доставлены в больницу. В рейсовом автобусе никто не пострадал», — добавили в пресс-службе.

В то же время РИА «Новости» отмечает со ссылкой на пресс-службу МЧС России , что ДТП произошло в Болотнинском районе, на 126-м километре трассы Р255. Сообщение в спасательную службу поступило в 7.15 (мск).

«Столкновение рейсового автобуса (14 человек) и легкового автомобиля (четыре человека). В легковом все погибли — два взрослых и два ребенка, в автобусе пострадали двое», — говорится в сообщении ведомства. К ликвидации последствий аварии были привлечены 17 человек и пять единиц техники, передает агентство.

По данным ТАСС, на место трагедии выехали местные чиновники — начальник ГУ МВД России по Новосибирской области и начальник регионального управления ГИБДД

Глава Болотнинского района Виктор Франк уточнил в комментарии агентству, что двое пострадавших в аварии были госпитализированы. Их состояние оценивается как тяжелое.

«Пострадавших двое — из микроавтобуса, пострадавшие очень тяжелые, они доставлены в больницу. Людей сразу пересадили на другой автобус и отправили, пассажиров никого на месте аварии нет», — рассказал Франк.

Двумя днями ранее — 22 октября — произошло крупное ДТП в Воронежской области. Авария произошла около 6.00 мск на 93-м километре автодороги «М4-Дон — Бутурлиновка — Калач».

По данным ГУ МВД по региону, Toyota Alphard двигалась со стороны Воробьевки в сторону Калача. Водитель минивэна столкнулся «со стоящим у обочины автомобилем МАN с прицепом», передает РИА Новости».

В результате ДТП погибли три человека, трое были госпитализированы в больницу сразу. «Трое пострадавших доставлены в Калачеевскую районную больницу, их личности в настоящее время устанавливаются», — отметили правоохранители в сообщении.

Спустя некоторое время оказалось, что в аварии пострадали четверо. Все пострадавшие мужчины, у одного из них тяжелое состояние. Медики диагностировали у пострадавшего перелом таза и бедренных костей.

За неделю до этого произошла смертельная авария в Красноярском крае. Тогда водитель ВАЗа не справился с управлением. Он съехал с трассы и врезался в дерево в районе города Заозерный. В результате инцидента погибли три пассажира, водитель и еще один пассажир госпитализированы, передает РИА «Новости» со ссылкой на краевой главк МВД.

В ведомстве отметили, что погибшие были «2002, 1971 и 1985 годов рождения». У пострадавших «травмы различной степени тяжести».

Согласно данным Госавтоинспекции России, в 2019 году из-за ДТП на российских дорогах погибли 16,9 тыс. человек, из них около 4,9 тыс. были пешеходами. Большая часть пешеходов погибла из-за нарушения правил дорожного движения. Различные травмы в ДТП в 2019 году получили 210,8 тыс. человек, из них 45,9 тыс. — пешеходы.