Ребенок погиб в ДТП в Волгограде

Трехлетний ребенок погиб, еще пять человек получили травмы в результате ДТП с участием такси в Волгограде. Об этом в субботу журналистам сообщила руководитель пресс-службы ГУ МВД по Волгоградской области Светлана Смольянинова.
"ДТП произошло сегодня в Кировском районе Волгограда на улице Пожарского около 18:30. По предварительной информации, водитель, управляя в состоянии опьянения автомашиной "ВАЗ-2106", выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомашиной Datsun (такси). В результате ДТП от полученных травм скончался 3-летний ребенок — пассажир "ВАЗа", — сказала Смольянинова.
По ее словам, в аварии также пострадали водитель и пассажир "ВАЗа", а также водитель иномарки и пассажиры такси — женщина и 7-летний ребенок. После осмотра медиками, водитель и пострадавшие пассажиры такси от госпитализации отказались.
На месте работают сотрудники полиции, следственно-оперативная группа районного отдела полиции.