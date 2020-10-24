Ребенок погиб в ДТП в Волгограде

"ДТП произошло сегодня в Кировском районе Волгограда на улице Пожарского около 18:30. По предварительной информации, водитель, управляя в состоянии опьянения автомашиной "ВАЗ-2106", выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомашиной Datsun (такси). В результате ДТП от полученных травм скончался 3-летний ребенок — пассажир "ВАЗа", — сказала Смольянинова.