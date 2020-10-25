Четыре человека стали жертвами аварии под Иваново 

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Автомобиль влетел в столб в Ивановской области. Жертвами происшествия стали четыре человека.

Инцидент произошёл около пяти утра на дороге по направлению к Кохме. Удар был настолько сильный, что одна пассажирка вылетела из салона иномарки — её тело нашли в лесу рядом с трассой. Машиной управлял житель Кохмы.

Автомобиль буквально намотан на столб. Четверо погибших — все, кто был в салоне, — сообщил представитель пресс-службы УМВД по региону Владислав Радостин.

В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники полиции. Они устанавливают причины и обстоятельства аварии, передаёт РИА Новости.

Ранее NEWS.ru писал, что трёхлетний ребёнок погиб и ещё пять человек пострадали в результате столкновения ВАЗ-2106 и такси в Волгограде.