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В ДТП под Красноярском погибли четыре человека

ИА Regnumиещё 12
9 часов назад
Автомобиль "Жигули", которым управлял 17-летний водитель, столкнулся с грузовиком под Красноярском, погибли четыре человека. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба ГУ МВД по Красноярскому краю.
В ДТП под Красноярском погибли четыре человека
Фото: ТАССТАСС
"В результате столкновения погиб 17-летний водитель "Жигулей" и трое его пассажиров: 22-летняя женщина, 4-летний мальчик и 18-летняя девушка. Погибшие - жители поселка 13 Борцов Революции", - сообщили в главке полиции.
ДТП произошло около 10 часов утра (06:00 мск) на 776-м км автодороги Р-255 "Сибирь" в Емельяновском районе. На месте работает специализированная следственно-оперативная группа по дорожно-транспортным происшествиям ГУ МВД по краю. Инспекторы ДПС осуществляют беспрепятственный проезд транспорта. Движение на месте происшествия затруднено, но осуществляется в обоих направлениях.
ДТП,ГИБДД,МВД,
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