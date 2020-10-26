В ДТП под Красноярском погибли четыре человека

"В результате столкновения погиб 17-летний водитель "Жигулей" и трое его пассажиров: 22-летняя женщина, 4-летний мальчик и 18-летняя девушка. Погибшие - жители поселка 13 Борцов Революции", - сообщили в главке полиции.
ДТП произошло около 10 часов утра (06:00 мск) на 776-м км автодороги Р-255 "Сибирь" в Емельяновском районе. На месте работает специализированная следственно-оперативная группа по дорожно-транспортным происшествиям ГУ МВД по краю. Инспекторы ДПС осуществляют беспрепятственный проезд транспорта. Движение на месте происшествия затруднено, но осуществляется в обоих направлениях.