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Подросток за рулем «семерки» устроил страшное ДТП 

Артём Кульша 7 часов назад
Подросток за рулем «семерки» устроил страшное ДТП
Фото: ТАСС
Четыре человека, в том числе ребенок, погибли в результате столкновения «семерки» с грузовиком в Красноярском крае. Об этом сообщает пресс-служба местного управления МВД.
Согласно предварительной информации, сегодня около 10:00 по местному времени на 776 километре автодороги Р255 «Сибирь» в Емельяновском районе Красноярского края легковой автомобиль ВАЗ-2107, двигавшийся в направлении города Ачинска, столкнулся с грузовой машиной «ДАФ».
В результате аварии погибли четыре человека — водитель и пассажиры «семерки». Все они были жителями поселка Памяти 13-и Борцов. Водителю было 17 лет, пассажирам — четыре, 18 и 22 года.
Сейчас на месте происшествия работает специализированная следственно-оперативная группа по дорожно-транспортным происшествиям МВД, а руководство региональных МВД и ГИБДД направляется туда. На месте ДТП затруднено движение транспорта. Тем не менее оно осуществляется в обоих направлениях.
На фотографиях с места аварии, которые опубликовала пресс-служба красноярского МВД, видно, что ВАЗ-2107 получил сильные повреждения в результате столкновения и оказался на обочине, а тела погибших — в нескольких метрах от авто. В свою очередь, грузовик съехал в кювет и завалился на бок.
В августе, как сообщал «Рамблер», один человек погиб и один пострадал в результате столкновения грузового и двух легковых автомобилей на 29 километре автомобильной дороги М4 «Дон» в Московской области.
Комментарии
ДТП , ГИБДД , МВД
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