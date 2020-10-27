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Появилось видео подробностей смертельного ДТП 

Вадим Дроздов 4 часа назад
Под Красноярском 26 октября произошло смертельное ДТП, которое унесло жизни четверых людей. За рулем ВАЗ-2107 находился 17-летний подросток, который не справился с управлением и врезался в фуру, двигающуюся по встречной полосе. От лобового столкновения фуру и легковой автомобиль выбросило на обочину. В салоне ВАЗ-2107 помимо подростка находилась 22-летняя девушка, а также 18-летняя девушка и 4-летний мальчик. Все они погибли на месте происшествия. Сейчас сотрудники дорожно-патрульной службы выясняют причины случившегося. Среди вероятных причин ДТП значатся плохие погодные условия (накануне в Красноярске выпал снег), а также недостаточный опыт водителя.
ДТП , Видео
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