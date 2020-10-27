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Женщина погибла в ДТП спустя два часа после похорон сына 

Павел Тиунов 6 часов назад
Женщина погибла в ДТП спустя два часа после похорон сына
Фото: Reuters
63-летняя жительница штата Теннеси Кейсон Ли Уокер погибла в ДТП через два часа после того, как похоронила собственного сына, сообщает телеканал «360» со ссылкой на NewsChannel 5. Женщина не справилась с управлением автомобиля и, вылетев с дороги, врезалась в бетонный столб.
Трагедия произошла 19 октября. Кейсон Ли Уокер возвращалась с похорон своего сына 36-летнего Джейджуана Кларка. Мужчину застрелили. Полицейские возбудили дело об убийстве, но так и не смогли выйти на след подозреваемых. С траурного мероприятия пожилая женщина возвращалась вместе с тремя родственниками.
Сидя за рулем своего автомобиля, она, по словам очевидцев, сильно нервничала, что едущая сзади машина не соблюдает дистанцию и требует ее пропустить. Затем Уокер потеряла управление, авто вылетело с дороги и врезалось в бетонный столб. Женщина погибла на месте аварии, трое ее пассажиров были госпитализированы с различными травмами.
Ранее, как сообщал «Рамблер», житель Белоруссии, приехавший на помощь сыну, который попал в ДТП, погиб на месте аварии. Трагедия произошла на автодороге Р1 в Дзержинском районе Минской области. На 22-м километре трассы изначально столкнулись легковые автомобили Ford и Dodge: машины «притерлись» боками из-за несоблюдения интервала. В ДТП никто не пострадал.
Водители остановились, выставили аварийные знаки, заявили об аварии в ГИБДД. Владелец Ford сообщил об инциденте своему отцу. 47-летний мужчина приехал на место ДТП раньше автоинспекторов и сел на заднее сидение авто своего сына. В этот момент в заднюю часть машины на большой скорости врезалась фура Volvo, водитель которой не заметил Ford, выполняя обгон автобуса. Отец владельца авто погиб на месте. Сам хозяин машины и его мать были госпитализированы с различными травмами.
Комментарии
ДТП , Volvo , Dodge , ГИБДД , Ford
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