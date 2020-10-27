Положены ли выплаты виновнику ДТП по страховке? 

Дорожно-транспортные происшествия происходят по разным причинам и всегда считаются неприятными для водителей, как для виновников, так и для пострадавших.

Виновники порой уверяют, что они не хотели нарушать правил и авария произошла случайно. Именно поэтому они не считают себя виноватыми и рассчитывают на получение выплат от страховых компаний.

Страховка. Напомним, договор ОСАГО является обязательным условием гражданского страхования автомобиля, а также ответственности водителей перед другими участниками дорожного движения. Другими словами, полис покрывает урон, нанесенный владельцем автогражданки или водителем, допущенным к управлению данным транспортом невиновным гражданам. Виновнику, естественно, выплаты не предусмотрены за исключением отдельных случаев.

Поиск виновных. Водители недоумевают, почему страховые не могут выплатить обоим пострадавшим сторонам и начинают искать виновных в произошедшем. Начиная с 2016 года, представители страховых компаний могут выплатить до 400 тысяч рублей за ущерб автомобиля и до 500 тысяч рублей за ущерб здоровью.

Однако, практическая сторона жизни красноречиво свидетельствует о некой условности жертвы и виновника аварии. Зачастую несоблюдение ПДД касается обеих сторон. Но последнее слово остается за решением судьи, поскольку все споры о невиновности решаются только в судебном порядке.

Иногда возникают ситуации, когда виновными признаются оба водителя. В этом случае есть ряд нюансов, которые нужно учитывать для того, чтобы не пролететь с получением страховых выплат. Как правило, нарушителями признаются оба водителя в том случае, если авария была спровоцирована. Рассчитывать на получение страховых выплат тут не приходится, особенно если представители страховых компаний докажут, что водители действительно виноваты.

Не выплата компенсации происходит тогда, когда после происшествия виновная сторона самостоятельно улаживает конфликт и платит деньги потерпевшему. Но после этого обращается в урегулирование убытков с подписанным извещением о ДТП. Правила выплат по ОСАГО не предусматривают рассмотрение таких дел и покрытия убытка после личного и добровольного урегулирования конфликта. Если оказывается, что виноваты все же двое, то выплат также не дождаться, как и при перевозке опасного груза, который был взят без предварительного оформления на него страховки.

Что делать инициатору ДТП. Как показывает практика, в большинстве случаев инициатор возникшей аварийной ситуации должен самостоятельно покрывать свои убытки и восстанавливать свой автомобиль, но только после того, как пройдут необходимые разбирательства. Причем страховая компания не обращает внимание на размер убытков, учитывая, что вина водителя была доказана ранее.

Заключение. Рассмотрев все основные нюансы, можно сказать о том, что рассчитывать на выплаты виновник дорожно-транспортного происшествия может только если сможет доказать, что не является таковым и признан им совершенно случайно.