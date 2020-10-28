Назван самый опасный вид перекрестков

За рулем лучше всего придерживаться правила трех Д— «Дай Дорогу Дураку». И это действительно работает и спасает нетолько жизни людей, но и внешний вид транспортного средства. Однако, в некоторых случаях прямо взрывается мозг от действий ипоступков некоторых водителей на дороге. Как правило, этовозникает, когда человек напрочь забывает, что такое поворотник идля чего вообще он предусмотрен в автомобиле.
Еще в автошколе нас всех учат, что перед совершениемлюбого маневра необходимо применять специальный сигнал, который уведомит о намерении других участников дорожного движения. А теперь рассмотрим более детальную ситуацию. Впункте 8.5 Правил дорожного движения указано, что автомобилист обязан заранее занимать соответствующее крайнее положение, если намерен выполнить поворот налево, направо или разворот.
Все мы изучали Правила дорожного движения и вышеперечисленный пункт ни для кого не является секретом. Однако, так гладко ситуация обстоит только набумаге и словах. На практике вся эта история настолько ужасная, что вполне понятно, почему на дорогах России так многодорожно-транспортных происшествий. В большинстве случаев водители просто не показывают другим участникам движения свои намерения выполнить какой-либо маневр и поступают так, как удобно им.
Посмотрите на картинку, представленную в тексте. На ней желтой точкой обозначен прилежный водитель, а красной — тот, который не изучал Правила дорожного движения.
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Последний едет по средней полосе кругового движения, а первыйвключает поворотник и начинает выезжать на круг, убедившись вотсутствии помех. И тут внезапно водитель, обозначенный краснойточкой, начинает съезжать вправо. Вот только он никого несобирается предупреждать о своих действиях. Более того, у него есть 100% уверенность, что нахождение на кругу дает ему право исполнять все, что угодно. Ни для кого не секрет, чем может закончиться подобная ситуация — водитель, который выезжает на круг, просто получает удар в бок на всей скорости. Хорошо, если ситуация закончится благоприятно и все останутся живы. Однако, дорога не всегда прощает ошибки и в один день такая непредусмотрительность может стоить человеческой жизни.
Сейчас многие вспомнят похожие ситуации, в которые онипопадали. И это, действительно, не редкий случай. Круговоедвижение в России вообще вводит многих водителей в ступор. Приэтом, идет четкое разделение на 2 категории. Одни жмутся в сторонке и боятся перестраиваться, а другие полагают, что им все дозволено — подрезать, обгонять и перестраиваться в неположенном месте. Иногда даже возникает желание купить самую простую машину, полностью облепить ее видеорегистраторами и ехать на круг, а потом предоставлять записи, куда надо.
Итог. Круговое движение — самый опасный вид перекрестков. Многие водители теряются и не знают, как правильно передвигаться по такой дороге, а другие полагают, что имвсе можно и становятся виновниками дорожно-транспортныхпроисшествий.