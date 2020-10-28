Назван самый опасный вид перекрестков

За рулем лучше всего придерживаться правила трех Д— «Дай Дорогу Дураку». И это действительно работает и спасает нетолько жизни людей, но и внешний вид транспортного средства. Однако, в некоторых случаях прямо взрывается мозг от действий ипоступков некоторых водителей на дороге. Как правило, этовозникает, когда человек напрочь забывает, что такое поворотник идля чего вообще он предусмотрен в автомобиле.

Еще в автошколе нас всех учат, что перед совершениемлюбого маневра необходимо применять специальный сигнал, который уведомит о намерении других участников дорожного движения . А теперь рассмотрим более детальную ситуацию. В пункте 8.5 Правил дорожного движения указано, что автомобилист обязан заранее занимать соответствующее крайнее положение, если намерен выполнить поворот налево, направо или разворот.

Все мы изучали Правила дорожного движения и вышеперечисленный пункт ни для кого не является секретом. Однако, так гладко ситуация обстоит только набумаге и словах. На практике вся эта история настолько ужасная, что вполне понятно, почему на дорогах России так многодорожно-транспортных происшествий. В большинстве случаев водители просто не показывают другим участникам движения свои намерения выполнить какой-либо маневр и поступают так, как удобно им.

Посмотрите на картинку, представленную в тексте. На ней желтой точкой обозначен прилежный водитель, а красной — тот, который не изучал Правила дорожного движения.

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Последний едет по средней полосе кругового движения, а первыйвключает поворотник и начинает выезжать на круг, убедившись вотсутствии помех. И тут внезапно водитель, обозначенный краснойточкой, начинает съезжать вправо. Вот только он никого несобирается предупреждать о своих действиях. Более того, у него есть 100% уверенность, что нахождение на кругу дает ему право исполнять все, что угодно. Ни для кого не секрет, чем может закончиться подобная ситуация — водитель, который выезжает на круг, просто получает удар в бок на всей скорости. Хорошо, если ситуация закончится благоприятно и все останутся живы. Однако, дорога не всегда прощает ошибки и в один день такая непредусмотрительность может стоить человеческой жизни.

Сейчас многие вспомнят похожие ситуации, в которые онипопадали. И это, действительно, не редкий случай. Круговое движение в России вообще вводит многих водителей в ступор. Приэтом, идет четкое разделение на 2 категории. Одни жмутся в сторонке и боятся перестраиваться, а другие полагают, что им все дозволено — подрезать, обгонять и перестраиваться в неположенном месте. Иногда даже возникает желание купить самую простую машину, полностью облепить ее видеорегистраторами и ехать на круг, а потом предоставлять записи, куда надо.

Итог. Круговое движение — самый опасный вид перекрестков. Многие водители теряются и не знают, как правильно передвигаться по такой дороге, а другие полагают, что имвсе можно и становятся виновниками дорожно-транспортныхпроисшествий.