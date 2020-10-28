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В Волгоградской области школьница погибла в ДТП 

РИА Новости и ещё 1 5 часов назад
Школьница погибла в ДТП под Волгоградом
Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области
Четырнадцатилетняя школьница погибла при опрокидывании Daewoo Nexia на трассе в Волгоградской области, также пострадала 17-летняя пассажирка автомобиля, сообщила журналистам руководитель пресс-службы ГУ МВД Светлана Смольянинова.
По информации полиции, утром в среду на трассе в Старополтавском районе Волгоградской области водитель Daewoo Nexia не справился с управлением и выехал на обочину встречной полосы. Машина перевернулась.

"В результате ДТП несовершеннолетняя от полученных травм скончалась в машине скорой помощи. Семнадцатилетняя пассажирка автомобиля с травмами доставлена в больницу. Два парня в медицинской помощи не нуждаются", — сообщила Смольянинова.

По информации пресс-службы СУСК по Волгоградской области, школьница накануне ночью была в компании старшей подруги и двух приятелей, которые приехали из Астраханской области. И молодые люди решили покататься на автомобиле, принадлежащем одному из них.
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Комментарии
ДТП , Daewoo Nexia , Светлана Смольянинова , МВД
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