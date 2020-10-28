Школьница погибла в ДТП под Волгоградом

Четырнадцатилетняя школьница погибла при опрокидывании Daewoo Nexia на трассе в Волгоградской области, также пострадала 17-летняя пассажирка автомобиля, сообщила журналистам руководитель пресс-службы ГУ МВД Светлана Смольянинова.
По информации полиции, утром в среду на трассе в Старополтавском районе Волгоградской области водитель Daewoo Nexia не справился с управлением и выехал на обочину встречной полосы. Машина перевернулась.
"В результате ДТП несовершеннолетняя от полученных травм скончалась в машине скорой помощи. Семнадцатилетняя пассажирка автомобиля с травмами доставлена в больницу. Два парня в медицинской помощи не нуждаются", — сообщила Смольянинова.
По информации пресс-службы СУСК по Волгоградской области, школьница накануне ночью была в компании старшей подруги и двух приятелей, которые приехали из Астраханской области. И молодые люди решили покататься на автомобиле, принадлежащем одному из них.