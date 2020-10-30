Один человек погиб, трое госпитализированы с тяжелыми ранениями — таков итог инцидента в немецком городе Кемпен. В полиции пока не могут назвать причину произошедшего. Известно только, что машина съехала с проезжей части на тротуар примерно в 17.00 по местному времени. Незадолго до этого две трагедии произошли во Франции.

В Германии автомобиль выехал на пешеходную зону и протаранил прохожих. Об этом сообщила газета Bild. Инцидент произошел около 16:36 (18:36 мск) в Кемпен (федеральная земля Северный Рейн — Вестфалия).

По предварительной информации, машина съехала с проезжей части на тротуар и врезалась в людей. В результате погиб один человек и как минимум трое пострадали. Раненых на вертолете госпитализировали в тяжелом состоянии. По информации телеканала RTL, погиб ребенок.

Причина трагедии пока неизвестна. В полиции отметили, что у них нет данных о том, что водитель умышленно направил машину на прохожих, передает немецкая газета.

В четверг, 29 октября, произошли ранее еще два инцидента во Франции. Один из них случился в Авиньоне. Сообщалось, что мужчина попытался напасть на полицейских с ножом. В ответ на его угрозы полицейские открыли огонь. Злоумышленник скончался от полученных травм. Правоохранители начали расследование.

Позднее газета Provence сообщила со ссылкой на прокуратуру французского Авиньона, что это происшествие не было терактом. Предположительно, мужчина страдал психическим расстройством.

«Мы больше имеем дело с поступком неуравновешенного человека», — процитировало издание прокурора города Филиппа Гемаса.

По его словам, «дело общеуголовного права, антитеррористический отдел прокуратуры исключил свою юрисдикцию». При этом Гемас обратил внимание, что мужчина не был вооружен ножом и не выкрикивал «Аллах акбар», хотя ранее об этом сообщали СМИ.

Вторая трагедия произошла в Ницце. Как сообщают французские СМИ, 21-летний мужчина напал с ножом на людей в церкви Нотр-Дам. Три человека погибли, была информация о нескольких раненых. Ряд изданий отмечали, что нападавший обезглавил двух человек, передает РИА «Новости».

СМИ также сообщали, что злоумышленник — уроженец Туниса и ранее не привлекался к ответственности за какие-либо преступления. При задержании мужчину ранили.

Мэр Ниццы Кристиан Эстрози заявил, что нападавший не переставал повторять «Аллах акбар». Расследование ведет антитеррористический отдел прокуратуры.

Этим делом также занялась прокуратура в Тунисе, которая занимается вопросами противодействия терроризму.

«Открыто расследование по подозрению в совершении тунисцем террористического нападения за пределами страны, в результате которого погибли и пострадали люди», — приводит радиостанция Mosaique FM заявление главы пресс-службы суда первой инстанции Туниса Мохсена ад-Дали.

После инцидента французский президент Эммануэль Макрон заявил, что будет увеличивать число военных, которые принимают участие в антитеррористической операции после атаки в церкви Ниццы.

«Сегодня утром мы решили повысить уровень бдительности по всей Франции в связи с террористической угрозой. Я решил, что в ближайшие часы будут дополнительно мобилизованы наши военные», — сообщил Макрон.

По его словам, увеличение числа военных будет на 4 тыс. и составит 7 тыс. Он отметил, что страна в очередной раз подверглась «исламистской террористической атаке».

Ранее премьер-министр Франции Жан Кастекс сообщил, что план по противодействию терроризму введен на максимально высоком уровне на территории всей республики.

Макрон также пообещал усилить безопасность храмов перед Днем всех святых, а после каникул будет организована дополнительная защита для школ.