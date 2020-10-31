В интернете появилось видео, где московский таксист выехал на встречку и врезался в другой автомобиль. Об этом сообщает телеграм-канал «Москва сейчас». Инцидент произошел на Люблинской улице.

По предварительным данным, таксист потерял концентрацию. На кадрах видно, как его автомобиль выкатывается на встречную полосу и в лоб сталкивается с другой машиной. Сообщается, что травмы получили женщина и двое детей.

Не исключено, что таксист заснул за рулем. Эксперты считают, что московские водители такси часто перерабатывают и не спят ночами. В итоге они теряют управление или засыпают во время движения.