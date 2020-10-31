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Выехавший на встречку таксист устроил ДТП в Москве 

Майк Габриелян 13 часов назад
В интернете появилось видео, где московский таксист выехал на встречку и врезался в другой автомобиль. Об этом сообщает телеграм-канал «Москва сейчас». Инцидент произошел на Люблинской улице.
По предварительным данным, таксист потерял концентрацию. На кадрах видно, как его автомобиль выкатывается на встречную полосу и в лоб сталкивается с другой машиной. Сообщается, что травмы получили женщина и двое детей.
Не исключено, что таксист заснул за рулем. Эксперты считают, что московские водители такси часто перерабатывают и не спят ночами. В итоге они теряют управление или засыпают во время движения.
Ранее «Рамблер» сообщал, что таксист выгнал из машины пенсионерку-инвалида.
ДТП , Видео
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