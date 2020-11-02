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Полицейские Красноярска гонялись за водителем, пока тот не врезался в дом 

РИА «ФедералПресс» 6 часов назад
Пьяный водитель врезался в дом в Красноярске
Фото: РИА Новости
Инцидент, о котором идет речь, произошел в одном из районов Красноярска. Пьяный водитель автомобиля Dodge Caliber подозрительно вел себя на дороге, чем и привлек внимание страж правопорядка. Со слов очевидцев, водителю приказали остановиться, но тот никак не прореагировал. В результате, пытаясь уйти от погони, мужчина врезался в стену дома на улице 60 лет Октября. В группе «ЧП Красноярск» социальной сети «ВКонтакте» автор поста сообщил, что прибор показал 0,89 промилле, причем ранее мужчина уже привлекался за езду в нетрезвом виде.

«При мне оформляли. Уже лишен был прав. Он нас чуть не сбил с женой», — отметил один из подписчиков. «Грустно все это, зачем люди пьют за рулем», — резюмировал другой пользователь.

В пресс-службе ГИБДД корреспонденту «ФедералПресс» подтвердили, что после прохождения медосвидетельствования стало ясно, что водитель на момент ЧП был пьян. Помимо этого, он ранее был лишен водительского удостоверения. Ранее «ФедералПресс» сообщал о том, что в сентябре этого года в Салехарде пьяныйводительсовершил наезд на коляску с ребенком. Малыша доставили в больницу, а женщина, которая присматривала за мальчиком в отсутствие родителей, не пострадала.
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ДТП , Dodge Caliber , Dodge , ГИБДД , ФедералПресс
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