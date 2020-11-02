Автозак с Шестуном попал в ДТП по дороге в СИЗО

"Сегодня стало известно, что после заседания в Подольском городском суде в минувшую пятницу после 19:00 мск автозак, который вез моего супруга в СИЗО "Матросская Тишина", попал в серьезное ДТП на Варшавском шоссе. Это случилось по вине другой "Газели", которая, по словам супруга, пошла на обгон и резко дала по тормозам, а автозак оказался на трамвайных путях", — рассказала собеседница агентства. В результате аварии у автозака отлетело переднее колесо, Шестуна увезли, пересадив в другую машину.