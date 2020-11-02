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Автозак с экс-главой Серпуховского района Шестуном попал в ДТП по дороге в СИЗО 

ТАСС 21 час назад
Автозак с Шестуном попал в ДТП по дороге в СИЗО
Фото: РИА Новости
Автозак с бывшим главой Серпуховского района Подмосковья Александром Шестуном, обвиняемым в мошенничестве, взяточничестве и ряде других коррупционных преступлениях, попал в ДТП после судебного заседания в минувшую пятницу. Об этом ТАСС сообщила его супруга Юлия Шестун.

"Сегодня стало известно, что после заседания в Подольском городском суде в минувшую пятницу после 19:00 мск автозак, который вез моего супруга в СИЗО "Матросская Тишина", попал в серьезное ДТП на Варшавском шоссе. Это случилось по вине другой "Газели", которая, по словам супруга, пошла на обгон и резко дала по тормозам, а автозак оказался на трамвайных путях", — рассказала собеседница агентства. В результате аварии у автозака отлетело переднее колесо, Шестуна увезли, пересадив в другую машину.

"После ДТП конвойные не вызвали ему скорую помощь, в связи с чем он ходатайствовал сегодня в суде об обследовании у невропатолога на предмет сотрясения головного мозга и пожаловался на боли в тазобедренном суставе, тошноту, рвоту, боль в затылке", — отметила супруга экс-чиновника.

Подольский городской суд Московской области 12 марта приступил к рассмотрению по существу уголовного дела в отношении бывшего главы Серпуховского района, арестованного в июне 2018 года. Свою вину он не признает.
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ДТП , Александр Шестун , ФСИН
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