Автозак с Шестуном попал в ДТП по дороге в СИЗО

"Сегодня стало известно, что после заседания в Подольском городском суде в минувшую пятницу после 19:00 мск автозак, который вез моего супруга в СИЗО "Матросская Тишина", попал в серьезное ДТП на Варшавском шоссе. Это случилось по вине другой "Газели", которая, по словам супруга, пошла на обгон и резко дала по тормозам, а автозак оказался на трамвайных путях", — рассказала собеседница агентства. В результате аварии у автозака отлетело переднее колесо, Шестуна увезли, пересадив в другую машину.
"После ДТП конвойные не вызвали ему скорую помощь, в связи с чем он ходатайствовал сегодня в суде об обследовании у невропатолога на предмет сотрясения головного мозга и пожаловался на боли в тазобедренном суставе, тошноту, рвоту, боль в затылке", — отметила супруга экс-чиновника.