В центре Москвы произошло ЧП

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Восемь автомобилей столкнулись на Садовом кольце в Москве 

Москва24 3 часа назад
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Фото: телеграм-канал “Москва с огоньком”
Восемь автомобилей столкнулись на Садовом кольце в Москве. Об этом сообщает РИА Новости.

"ЦАО, улица Садовая-Черногрязская, дом 4, строение 1 — ДТП, восемь легковых автомобилей", — заявил собеседник информагентства из экстренных служб столицы.

Уточняется, что в результате столкновения пострадали четыре человека.
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Накануне на Ленинградском шоссе в Москве произошло ДТП с участием четырех автомобилей. Один из них в результате столкновения перевернулся. Из-за аварии на участке дороги было затруднено движение.
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