В центре Москвы произошло ЧП

Восемь автомобилей столкнулись на Садовом кольце в Москве. Об этом сообщает РИА Новости.
"ЦАО, улица Садовая-Черногрязская, дом 4, строение 1 — ДТП, восемь легковых автомобилей", — заявил собеседник информагентства из экстренных служб столицы.
Уточняется, что в результате столкновения пострадали четыре человека.
Накануне на Ленинградском шоссе в Москве произошло ДТП с участием четырех автомобилей. Один из них в результате столкновения перевернулся. Из-за аварии на участке дороги было затруднено движение.