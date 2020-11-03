В центре Москвы произошло ЧП

Все новости на карте

Восемь автомобилей столкнулись на Садовом кольце в Москве. Об этом сообщает РИА Новости.

"ЦАО, улица Садовая-Черногрязская, дом 4, строение 1 — ДТП, восемь легковых автомобилей", — заявил собеседник информагентства из экстренных служб столицы.

Уточняется, что в результате столкновения пострадали четыре человека.

Накануне на Ленинградском шоссе в Москве произошло ДТП с участием четырех автомобилей. Один из них в результате столкновения перевернулся. Из-за аварии на участке дороги было затруднено движение.