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Трагический вираж: чем закончилось ДТП с автобусом, легковушкой и зданием университета в Новгороде 

ТК «Звезда» 7 часов назад
Трагический вираж: Раскрыты подробности ЧП в Новгороде
Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
В причинах громкой аварии, унесший жизни двух человек, сейчас пытаются разобраться следователи.
В Великом Новгороде неуправляемый автобус пролетел круговой перекресток, после чего на светофоре снес легковушку. Инцидент попал в объектив камер видеонаблюдения, а запись была опубликована в Сети.
На этом опасные передвижения по городу многотонного транспортного средства не закончились и следующим препятствием, уже непреодолимым, на его пути стало здание Новгородского госуниверситета. От удара передняя часть автобуса смялась. Два человека, в том числе водитель, погибли на месте. Некоторых пассажиров спасателям пришлось извлекать из искореженного салона.
В списке пострадавших значатся восемь человек. Двое из них находятся в критическом состоянии. Несколько часов потребовалось сотрудникам МЧС, чтобы вызволить всех пассажиров из искореженного салона автобуса.

«Сейчас оказываем помощь, эвакуируем, вытаскиваем всех пострадавших. Кто смог выбраться, кому смогли оказать помощь — эвакуировали в стационары, в больницы», — рассказала министр здравоохранения Новгородской области Резеда Ломовцева сразу после произошедшего.

Когда свою работу завершили спасатели и врачи, к осмотру места происшествия приступили следователи. Больше всего их сейчас интересует, по какой причине автобус на огромной скорости промчался несколько сотен метров. В компании перевозчика рассказали, что транспортное средство 2012 года выпуска, его техническое состояние постоянно проверялось.

«Предварительно, водителю стало плохо. И он со всей скоростью протаранил здание университета. Сейчас это выясняется», — объяснил и. о. руководителя СУ СК России по Новгородской области Николай Супрун.

Предстоит оценить и степень разрушений здания главного вуза Великого Новгорода. Экспертизу планируют провести в ближайшее время. Занятия в университете пока проводиться не будут.
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ДТП , МЧС , СКР
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