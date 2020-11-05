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Автомобиль скорой помощи попал в аварию в Пермском крае 

ТАСС и ещё 4 3 часа назад
Страшное ДТП в Пермском крае: погибли медики
Фото: ТАСС
Автомобиль скорой помощи столкнулся с грузовиком в Пермском крае, два фельдшера погибли, водитель скорой доставлен в больницу, сообщается в официальном Telegram-канале министерства территориальной безопасности региона.

"Сегодня около 9 утра на 20-м километре дороги Голдыри — Орда — Октябрьский произошло столкновение автомобиля скорой помощи и грузовика Hyundai. В результате ДТП погибли два фельдшера, мужчина и женщина. Водитель скорой доставлен в больницу", — говорится в сообщении.

На месте аварии работают сотрудники ГИБДД, причины и обстоятельства ДТП устанавливаются.
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ДТП , Hyundai , ГИБДД
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