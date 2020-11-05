Страшное ДТП в Пермском крае: погибли медики

Автомобиль скорой помощи столкнулся с грузовиком в Пермском крае, два фельдшера погибли, водитель скорой доставлен в больницу, сообщается в официальном Telegram-канале министерства территориальной безопасности региона.
"Сегодня около 9 утра на 20-м километре дороги Голдыри — Орда — Октябрьский произошло столкновение автомобиля скорой помощи и грузовика Hyundai. В результате ДТП погибли два фельдшера, мужчина и женщина. Водитель скорой доставлен в больницу", — говорится в сообщении.
На месте аварии работают сотрудники ГИБДД, причины и обстоятельства ДТП устанавливаются.