Крупное ДТП произошло на Кутузовском проспекте в Москве 

По меньшей мере два автомобиля столкнулись на Кутузовском проспекте в Москве, есть пострадавшие, сообщили в пресс-службе столичного ГУМВД.
«Сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства ДТП в районе седьмого километра Кутузовского проспекта, где около 20.30 столкнулись, по предварительным данным, два автомобиля. В результате ДТП есть пострадавшие, их осматривают медики», — передает сообщение ведомства РИА «Новости».
По данным ТАСС, в аварии пострадали два человека, один из них оказался зажат в салоне машины, спасатели помогли ему выбраться. Движение по проспекту затруднено.