Крупное ДТП произошло на Кутузовском проспекте в Москве 

«Сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства ДТП в районе седьмого километра Кутузовского проспекта, где около 20.30 столкнулись, по предварительным данным, два автомобиля. В результате ДТП есть пострадавшие, их осматривают медики», — передает сообщение ведомства РИА «Новости».