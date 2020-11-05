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Крупное ДТП произошло на Кутузовском проспекте в Москве 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 3 5 ноября 2020
Крупное ДТП произошло на Кутузовском проспекте в Москве
Фото: ТАСС
По меньшей мере два автомобиля столкнулись на Кутузовском проспекте в Москве, есть пострадавшие, сообщили в пресс-службе столичного ГУМВД.

«Сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства ДТП в районе седьмого километра Кутузовского проспекта, где около 20.30 столкнулись, по предварительным данным, два автомобиля. В результате ДТП есть пострадавшие, их осматривают медики», — передает сообщение ведомства РИА «Новости».

По данным ТАСС, в аварии пострадали два человека, один из них оказался зажат в салоне машины, спасатели помогли ему выбраться. Движение по проспекту затруднено.
Ранее на Кутузовском проспекте произошло ДТП с участием автомобиля скорой помощи, которую на высокой скорости протаранил выехавший на встречную полосу автомобиль BMW. Водитель BMW погиб на месте, еще трое пострадали. Всего в аварии участвовали пять машин, в том числе одна «скорая».
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ДТП , BMW , ГИБДД , РИА Новости
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