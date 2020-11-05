Авто влетело в остановку в Москве: есть пострадавшие 

В Москве автомобиль совершил столкновение с остановкой общественного транспорта. Об этом сообщает РИА Новости.

Некоторое время назад легковой автомобиль по неустановленной пока причине врезался в остановку неподалеку от станции метро «Маяковская» в центре столицы. Согласно предварительной информации, в результате ДТП пострадали три человека.

Агентство опубликовало снимок с камеры видеонаблюдения, запечатлевшей последствия аварии. На нем видно, что внедорожник въехал в остановку рядом с магазином музыкальных инструментов «Мир музыки» на Садовой-Триумфальной улице, 16. По данным РЕН ТВ, все пострадавшие находились в машине.

В июле, как сообщал «Рамблер», один человек погиб и трое пострадали в результате столкновения автобуса с остановкой общественного транспорта на Ставропольской улице в Юго-Восточном административном округе Москвы.

Тогда же один человек погиб и семеро пострадали в результате столкновения пассажирского автобуса, следовавшего по маршруту №209, и «Газели» на пересечении Рязанского проспекта с Ташкентской улицей. Сообщалось, что авария могла произойти по той причине, что водитель «Газели», возможно находившийся в состоянии опьянения, превысил скорость и проехал красный сигнал светофора.