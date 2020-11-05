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Названа предварительная причина наезда автомобиля на остановку в центре Москвы 

Газета.Ru 1 час назад
Водитель, въехавшая на автомобиле в остановку в центре Москвы, отвлеклась во время движения. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

"По предварительной информации, причиной ДТП стала невнимательность водителя — девушка отвлеклась от дорожного движения, в результате чего врезалась в остановку с людьми", — рассказал собеседник агентства.

Авто влетело в остановку в Москве: есть пострадавшие
Он добавил, что водитель была трезвой. В настоящее время она находится в шоковом состоянии.
Ранее сообщалось, что автомобиль въехал на остановку на Садовой-Триумфальной улице. В результате пострадали несколько человек.
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