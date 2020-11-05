Водитель, въехавшая на автомобиле в остановку в центре Москвы, отвлеклась во время движения. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

"По предварительной информации, причиной ДТП стала невнимательность водителя — девушка отвлеклась от дорожного движения, в результате чего врезалась в остановку с людьми", — рассказал собеседник агентства.

Он добавил, что водитель была трезвой. В настоящее время она находится в шоковом состоянии.

Ранее сообщалось, что автомобиль въехал на остановку на Садовой-Триумфальной улице. В результате пострадали несколько человек.