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Ребенок попал в больницу после ДТП в центре Москвы 

РИА Новости 7 часов назад
Ребенок попал в больницу после ДТП в центре Москвы
Фото: Дептранс Москвы
Госпитализирована девочка, пострадавшая при наезде автомобиля на остановку в центре Москвы, сообщила журналистам старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова.
ДТП случилось в четверг днем на Садовой-Триумфальной улице у дома 16: женщина за рулем Nissan Qashqai въехала в остановку — травмы получили три пешехода, в том числе и ребенок.
Между тем в столичном главке СК РФ заявили только о двух пострадавших — женщине и ребенке. По данным ГИБДД Москвы, водитель Nissan не справилась с управлением.

"Проводится доследственная проверка. Ребенок госпитализирован в медицинское учреждение, где ей оказывается необходимая помощь", — сказала Иванова.

Насколько тяжелые травмы получил ребенок, пока неясно.
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ДТП , Nissan , Nissan Qashqai , Юлия Иванова , СКР
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