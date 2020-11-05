Ребенок попал в больницу после ДТП в центре Москвы 

Госпитализирована девочка, пострадавшая при наезде автомобиля на остановку в центре Москвы , сообщила журналистам старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова

ДТП случилось в четверг днем на Садовой-Триумфальной улице у дома 16: женщина за рулем Nissan Qashqai въехала в остановку — травмы получили три пешехода, в том числе и ребенок.

Между тем в столичном главке СК РФ заявили только о двух пострадавших — женщине и ребенке. По данным ГИБДД Москвы, водитель Nissan не справилась с управлением.

"Проводится доследственная проверка. Ребенок госпитализирован в медицинское учреждение, где ей оказывается необходимая помощь", — сказала Иванова.

Насколько тяжелые травмы получил ребенок, пока неясно.