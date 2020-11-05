Женщина, въехавшая в остановку с людьми на Садово-Триумфальной улице в Москве, является неопытным водителем и могла перепутать педали. Об этом сообщает издание «Подъем» со ссылкой на источники.

Как сообщал «Рамблер», в четверг днем автомобиль Nissan Qashqai по неустановленной причине врезался в остановку неподалеку от станции метро «Маяковская» в центре столицы. В результате ДТП пострадали три человека: две женщины и 10-летняя девочка. Автомобиль вырулил на остановку прямо из пробки.

По информации «Подъема», девушка получила права в 2017 году, но водить начала две недели назад — Nissan Qashqai был куплен 22 октября. За это время на машину было оформлено четыре штрафа: один за превышение скорости на 20-40 км/ч и еще три — за пересечение сплошной.

При этом сама виновница ДТП отказывается объяснять причины произошедшего. С места аварии девушку увезла полиция.

В июле, как сообщал «Рамблер», один человек погиб и трое пострадали в результате столкновения автобуса с остановкой общественного транспорта на Ставропольской улице в Юго-Восточном административном округе Москвы.