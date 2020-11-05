На Лубянке перевернулся автомобиль полиции 

В центре Москвы на улице Большая Лубянка перевернулся на бок автомобиль полиции. Запись очевидцев с места происшествия публикует «Москва 24» в своем Telegram-канале.
На видео показана служебная машина с отрытой верхней дверью. Возле нее стоят сотрудники правоохранительных органов и разговаривают. На дороге выставлены ограждения, остальные автомобили медленно проезжают по левой стороне.
Уточняется, что движение транспорта на Большой Лубянке временно ограничено.
В октябре сообщалось, что пьяный москвич угнал автомобиль бывшей жены. Полиция устроила за ним погоню, однако требования остановиться горожанин игнорировал. Угонщик неоднократно пытался скрыться от правоохранителей, из-за чего последним пришлось 11 раз выстрелить в колеса его машины.