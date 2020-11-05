Электричка сошла с рельсов под Москвой

Электричка сошла с рельсов в подмосковном Толстопальцево Киевского направления. Об этом сообщается в твиттере Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК).

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«На Киевском направлении в районе остановочного пункта Толстопальцево произошел сход колесных пар электропоезда 7161», - говорится в сообщении.

По предварительной информации, с рельсов сошли первый и частично второй вагоны поезда. Пострадавших в результате инцидента нет.

На Киевском направлении временно приостановлено движение электричек в обе стороны.

Для перевозки пассажиров назначены компенсационные автобусы на участке от Апрелевки до Солнечной.

Причина схода устанавливается, ведутся работы по возобновлению движений поездов. К станции Толстопальцево направлен специальный поезд, который поможет вернуть колесные пары на рельсы.