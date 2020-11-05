Электричка сошла с рельсов под Москвой

Электричка сошла с рельсов в подмосковном Толстопальцево Киевского направления. Об этом сообщается
в твиттере Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК).
«На Киевском направлении в районе остановочного пункта Толстопальцево произошел сход колесных пар электропоезда 7161», - говорится в сообщении.
По предварительной информации, с рельсов сошли первый и частично второй вагоны поезда. Пострадавших в результате инцидента нет.
На Киевском направлении временно приостановлено движение электричек в обе стороны.
Для перевозки пассажиров назначены компенсационные автобусы на участке от Апрелевки до Солнечной.
Причина схода устанавливается, ведутся работы по возобновлению движений поездов. К станции Толстопальцево направлен специальный поезд, который поможет вернуть колесные пары на рельсы.
Как писал «Рамблер», в начале октября в Казани сошел с рельсов трамвай. Пострадали вагоновожатый и пассажир – обоих госпитализировали с сотрясением мозга.