Стало известно о пострадавших в ДТП с поездом

В результате столкновения поезда и грузовика на железнодорожном переезде на перегоне Одинцово — Голицыно в Подмосковье пострадали два человека. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.
«Пострадали два человека в автомобиле. Направлены в Одинцовскую ЦРБ», — приводит РИА Новости сообщение.
Региональное управление МЧС России отметило, что в результате ЧП возгорания не произошло, разлива топлива нет.
Ранее в Великом Новгороде автобус, в котором находились 26 пассажиров, совершил наезд на здание Новгородского государственного университета.
В результате аварии два человека погибли.