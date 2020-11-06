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В Подмосковье два человека пострадали после ДТП с поездом 

RT на русском 1 час назад
Стало известно о пострадавших в ДТП с поездом
Фото: РИА Новости
В результате столкновения поезда и грузовика на железнодорожном переезде на перегоне Одинцово — Голицыно в Подмосковье пострадали два человека. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

«Пострадали два человека в автомобиле. Направлены в Одинцовскую ЦРБ», — приводит РИА Новости сообщение.

Региональное управление МЧС России отметило, что в результате ЧП возгорания не произошло, разлива топлива нет.
Ранее в Великом Новгороде автобус, в котором находились 26 пассажиров, совершил наезд на здание Новгородского государственного университета.
В результате аварии два человека погибли.
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ДТП , МЧС , РИА Новости
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