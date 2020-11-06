Электричка столкнулась с грузовиком в Подмосковье

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На Белорусском направлении Московской железной дороги на перегоне Одинцово — Голицыно грузовик КамАЗ столкнулся с пригородной электричкой, два человека пострадали, к настоящему моменту движение поездов на участке восстановлено, говорится в сообщении пресс-службы МЖД.

ДТП произошло ночью на регулируемом железнодорожном переезде 31-го километра перегона Одинцово — Голицыно. Водитель грузовика нарушил правила дорожного движения и выехал на пути перед приближающимся поездом № 6751 сообщением Лобня — Дорохово.

«Машинист поезда применил экстренное торможение и подал светозвуковые сигналы, но расстояние для полной остановки состава было недостаточным. В результате столкновения произошел сход колесной пары первого вагона электрички», — говорится в сообщении.

Водителю и пассажиру КамАЗа была вызвана бригада медиков. Пассажиры поезда за медицинской помощью не обращались.

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В результате инцидента движение поездов было остановлено. На место ЧП направили восстановительный поезд со станции Кубинка-1. Для вывоза пассажиров электропоезда использовали компенсационный автобус.

Перед восстановительными работами проведены следственные действия по факту произошедшего. К настоящему моменту поезда следуют по обоим путям.