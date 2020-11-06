Звезда шоубизнеса попала в ДТП 

Певица Надя Дорофеева на своей странице в Instagram заявила подписчикам, что угодила в автомобильную аварию. Артистка отметила, что в инциденте не пострадала.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от nadyadorofeeva (@nadyadorofeeva) 5 Ноя 2020 в 6:37 PST Пост, встревоживший поклонников, экс-солистка популярной группы «Время и стекло» опубликовала вечером 5 ноября. Она выложила фотографию с задумчивым выражением лица.

«Мое лицо, когда выезжая из дома, подумала, что я хороший водитель, проехала 2км и врезалась в другую машину», — написала певица (орфография и пунктуация автора сохранены — прим. ред.).

Обеспокоенные подписчики поинтересовались у звезды, все ли с ней в порядке. Дорофеева ответила, что в ДТП она не пострадала. По ее словам, произошедшее станет для нее уроком и пообещала быть впредь повнимательнее.