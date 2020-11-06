Звезда шоубизнеса попала в ДТП 

Певица Надя Дорофеева на своей странице в Instagram заявила подписчикам, что угодила в автомобильную аварию. Артистка отметила, что в инциденте не пострадала.
Пост, встревоживший поклонников, экс-солистка популярной группы «Время и стекло» опубликовала вечером 5 ноября. Она выложила фотографию с задумчивым выражением лица.
«Мое лицо, когда выезжая из дома, подумала, что я хороший водитель, проехала 2км и врезалась в другую машину», — написала певица (орфография и пунктуация автора сохранены — прим. ред.).
Обеспокоенные подписчики поинтересовались у звезды, все ли с ней в порядке. Дорофеева ответила, что в ДТП она не пострадала. По ее словам, произошедшее станет для нее уроком и пообещала быть впредь повнимательнее.
В конце декабря, как сообщал «Рамблер», участники «Дома 2» Марина Африкантова и Роман Капаклы попали в ДТП. Девушка опубликовала сторис, на котором, плача, сообщила, что произошло страшное. На следующих сторис она показала сильно поврежденный автомобиль «Мерседес», стоящий на проезжей части на автодороге Москва — Санкт-Петербург. Африкантова сообщила подписчикам, что Капкалы потерял управление. Машину болтало в разные стороны, несколько раз она ударилась о ограждение, а когда автомобиль остановился, девушка подумала, что он взорвется. В результате инцидента никто не пострадал.