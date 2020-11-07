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СМИ назвали причину ДТП с участием вице-премьера Оверчука 

News.ru и ещё 24 4 часа назад
СМИ назвали причину ДТП с участием Оверчука
Фото: globallookpress.com
Авария с участием трёх автомобилей, в которой пострадал вице-премьер Алексей Оверчук, могла быть вызвана выездом одной из машин на разделительную полосу. Речь идёт о «Таврии», водитель которой, скорее всего, и спровоцировал ДТП на Кутузовском проспекте в Москве.
Заместитель председателя правительства ехал в BMW, он находится на пассажирском сидении. От удара в момент аварии у иномарки вырвало колесо.
Ещё один участник ДТП оказался заблокированным в своей машине, сообщает Пятый канал.
В результате ДТП пострадали три человека, в том числе и Оверчук. Его доставили в ЦКБ, информации о его состоянии не поступало. Также неизвестно, в каком состоянии находятся другие госпитализированные пострадавшие.
Ранее NEWS.ru сообщал, что инцидент произошёл примерно в 20:30 на Кутузовском шоссе, рассказал пресс-секретарь чиновника Андрей Матвеев. В ДТП попали три машины — BMW, Nissan и «Таврия».
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ДТП , Nissan , BMW , Алексей Оверчук , Андрей Матвеев
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