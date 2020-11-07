СМИ назвали причину ДТП с участием Оверчука

Авария с участием трёх автомобилей, в которой пострадал вице-премьер Алексей Оверчук , могла быть вызвана выездом одной из машин на разделительную полосу. Речь идёт о «Таврии», водитель которой, скорее всего, и спровоцировал ДТП на Кутузовском проспекте в Москве.

Заместитель председателя правительства ехал в BMW , он находится на пассажирском сидении. От удара в момент аварии у иномарки вырвало колесо.

Ещё один участник ДТП оказался заблокированным в своей машине, сообщает Пятый канал.

В результате ДТП пострадали три человека, в том числе и Оверчук. Его доставили в ЦКБ, информации о его состоянии не поступало. Также неизвестно, в каком состоянии находятся другие госпитализированные пострадавшие.