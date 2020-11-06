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У служебной BMW Оверчука в ДТП оторвало заднее колесо 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 1 4 часа назад
У служебной BMW Оверчука в ДТП оторвало колесо
Фото: РИА Новости
Стали известны подробности ДТП, в котором пострадал вице-премьер Алексей Оверчук, сообщил источник в правоохранительных органах.
Как заявил источник ТАСС, ДТП произошло из-за того, что «водитель „Таврии“ не справился с управлением». «Таврия», по словам источника, «вылетела на разделительную полосу, где столкнулась с Nissan и машиной вице-премьера Оверчука». От удара у служебной BMW Оверчука оторвало заднее колесо, машину развернуло поперек дороги. Оверчук находился на пассажирском сиденье BMW. Его пресс-секретарь Андрей Матвеев сообщил, что вице-премьер «пострадал, находится в ЦКБ», передает РЕН ТВ.
Напомним, ДТП произошло на Кутузовском проспекте в Москве.
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ДТП , Nissan , BMW , Алексей Оверчук , Андрей Матвеев , МВД , РЕН ТВ , ИТАР-ТАСС
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