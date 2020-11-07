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В МЧС рассказали, почему 80% раненных в ДТП погибают за три часа 

РИА Новости и ещё 2 2 часа назад
80% раненных в ДТП погибают за три часа
Фото: РИА Новости
Порядка 80% раненных при дорожно-транспортных происшествиях умирают в первые три часа из-за потери крови, сообщает ГУМЧС России по Волгоградской области.

"Особенность автомобильных аварий состоит в том, что 80% раненых погибает в первые три часа из-за обильных кровопотерь", — говорят специалисты.

Также спасатели отмечают, что около 75% всех аварий происходит из-за нарушения водителями правил дорожного движения, в основном это превышение скорости, игнорирование дорожных знаков, выезд на полосу встречного движения и управление автомобилем в нетрезвом состоянии.

"Очень часто приводят к авариям плохие дороги (главным образом скользкие), неисправность машин (на первом месте — тормоза, на втором — рулевое управление, на третьем — колеса и шины)", — добавляют специалисты.

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ДТП , МЧС
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