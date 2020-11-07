80% раненных в ДТП погибают за три часа

"Особенность автомобильных аварий состоит в том, что 80% раненых погибает в первые три часа из-за обильных кровопотерь", — говорят специалисты.

Также спасатели отмечают, что около 75% всех аварий происходит из-за нарушения водителями правил дорожного движения, в основном это превышение скорости, игнорирование дорожных знаков, выезд на полосу встречного движения и управление автомобилем в нетрезвом состоянии.