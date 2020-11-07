Вице-премьер России пострадал в ДТП на Кутузовском 

Причиной ДТП на Кутузовском проспекте в Москве, в котором пострадал замглавы правительства Алексей Оверчук , стал выезд на встречную полосу автомобиля "Таврия". От удара у служебной BMW с мигалкой и номером серии АМР Оверчука оторвало заднее колесо. Сам 55-летний чиновник госпитализирован в Центральную клиническую больницу.

Заместитель председателя правительства РФ Алексей Оверчук пострадал в ДТП вечером 6 ноября на Кутузовском проспекте в районе Парка Победы на западе Москвы.

Авария произошла около 20:30 после того, как водитель «Таврии», не справившись с управлением, выехал на разделительную полосу и столкнулся с Nissan и служебной BMW 7-й серии Оверчука, сообщает источник «Интерфакса».

Вследствие удара у развернувшейся перпендикулярно направлению движения машины вице-премьера отлетело заднее колесо.

На опубликованных в сети фото видно, как BMW с мигалкой и номером серии АМР стоит посреди Кутузовского проспекта без колеса и с помятой левой стороной.

Сам 55-летний чиновник был госпитализирован в Центральную клиническую больницу.

«Алексей Логвинович действительно пострадал в результате автоаварии, в настоящее время он находится в ЦКБ», — сказал пресс-секретарь зампреда правительства Андрей Матвеев, не указав, какие травмы получил Оверчук.

Всего в аварии пострадали три человека, причем один из них был заблокирован в своем авто, сообщили в правоохранительных органах Москвы, не уточнив, кто именно.

В кабмине Оверчук занимается вопросами Евразийской интеграции, а также сотрудничества с международными организациями — СНГ, БРИКС , G20 и другими.

В августе нынешнего года автомобиль заместителя министра обороны РФ Юнус-Бека Евкурова попал в ДТП на 2-й Дубровской улице в центре Москвы.

Видео ДТП разлетелось по СМИ — на нем видно, как служебный автомобиль, также с номером АМР и мигалкой, который числится за чиновником, проезжает на красный свет, после чего сталкивается с одной из движущихся машин — и та врезается в девушку-пешехода с коляской. Это же подтвердили очевидцы происшествия.

«Горел зеленый свет. Машина с проблесковыми маячками ехала, без звука. Они на красный двигались в сторону Волгоградского проспекта. Джип Nissan Qashqai ехал на зеленый. Они ударили ему в бок, в переднее крыло, его выносит на тротуар, он бьется об столб, там стояла женщина с коляской», — приводит РЕН ТВ слова очевидца.

Как сообщил источник ТАСС в правоохранительных органах, ребенок не пострадал — госпитализация никому из участников ДТП не потребовалась. Однако Telegram-канал 112 указал, что малыш попал в больницу с сотрясением мозга. Очевидцы аварии также рассказали о травме у несовершеннолетнего.

«Машина ударила касательно по ребенку. У ребенка изо рта кровь прошла. Нянька успела его отдернуть. Все равно травму получил», — сообщил один из свидетелей.

После происшествия водитель замминистра обороны начал скручивать номера, писал Telegram-канал Baza.

«Скрутили номера, убрали мигалки, все спрятали в машину», — указали свидетели ДТП.

Один из очевидцев утверждал, что в машине, спровоцировавшей аварию, находился человек, похожий на Евкурова. «Кто-то в шапке военной был. Он [водитель, с машиной которого столкнулся автомобиль замминистра] говорит, что не мог его видеть», — рассказал свидетель происшествия Life Shot.

При этом чиновник дождался, пока ребенка заберут в больницу, и только после этого покинул место ДТП, писал Telegram-канал 112.