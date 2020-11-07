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В Подмосковье пьяный водитель насмерть сбил молодую пару на пешеходном переходе 

Мослента и ещё 13 7 ноября 2020
Пьяный бизнесмен на Cadillac сбил россиян на переходе
Фото: ТАСС
В Наро-Фоминске пьяный водитель за рулем автомобиля Cadillac насмерть сбил молодую пару, переходившую дорогу по пешеходному переходу. Произошедшее попало на камеру видеонаблюдения, кадры опубликовал Telegram-канал LIFE SHOT.
22-летний парень с 19-летней девушкой переходили дорогу, в этот момент там проезжал 27-летний бизнесмен Виталий в состоянии алкогольного опьянения. Он не успел затормозить и на большой скорости протаранил пару. Пострадавшие скончались на месте, а водитель попытался скрыться. Ему помешали очевидцы, они догнали нарушителя, вытащили его из машины и передали полицейским.
В отношении водителя возбуждено уголовное дело по статье 143 УК РФ («Деяние, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц»).
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ДТП , Cadillac
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