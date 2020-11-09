Дочь Веры Глаголевой попала в аварию

Спасли артистку ремни безопасности, так что она не пострадала. Но больше всего её возмутил не сам факт аварии, а «хамство» со стороны сотрудников ДПС , которые приехали оформлять аварию, пишет балерина в своём микроблоге.

С дочкой известной актрисы разговаривали на повышенных тонах, а когда она предложила освидетельствовать второго воителя на алкоголь, ей ответили так, что она «потеряла дар речи».

Ну и конечно, эти ребята, гоняющие на дорогах, они же ничего не боятся! Они абсолютно уверены в своей безнаказанности! И пока у нас не изменятся штрафы, пока у нас будут приезжать родители этих пацанов и делать всё возможное, чтобы «договориться» за своего сыночка, на дорогах будет твориться этот беспредел, — высказалась Нахапетова.

Парень, машина которого врезалась в авто балерины, отделался штрафом в 500 рублей.