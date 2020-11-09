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Старшая дочь Веры Глаголевой попала в аварию 

News.ru и ещё 1 1 час назад
Дочь Веры Глаголевой попала в аварию
Фото: Instagram
Старшая дочь актрисы Веры Глаголевой Анна Нахапетова попала в ДТП. На полной скорости в авто балерины врезалась машина, которую вёл 19-летний юноша.
Спасли артистку ремни безопасности, так что она не пострадала. Но больше всего её возмутил не сам факт аварии, а «хамство» со стороны сотрудников ДПС, которые приехали оформлять аварию, пишет балерина в своём микроблоге.
С дочкой известной актрисы разговаривали на повышенных тонах, а когда она предложила освидетельствовать второго воителя на алкоголь, ей ответили так, что она «потеряла дар речи».
Ну и конечно, эти ребята, гоняющие на дорогах, они же ничего не боятся! Они абсолютно уверены в своей безнаказанности! И пока у нас не изменятся штрафы, пока у нас будут приезжать родители этих пацанов и делать всё возможное, чтобы «договориться» за своего сыночка, на дорогах будет твориться этот беспредел, — высказалась Нахапетова.
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Парень, машина которого врезалась в авто балерины, отделался штрафом в 500 рублей.
Ранее NEWS.ru сообщал, что внучка покойной актрисы Веры Глаголевой, 13-летняя Полина Симачёва, на своей странице в социальной сети поделилась трогательным посланием в память о бабушке. Дочь Анны Нахапетовой написала, что скучает по звезде картины «Выйти замуж за капитана».
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ДТП , Полина Симачева , Вера Глаголева , Анна Нахапетова , ГИБДД
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