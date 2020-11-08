Водитель сбил ребенка в Москве и скрылся

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Сотрудники полиции разыскивают водителя машины, который сбил ребенка на пересечении Дубравной улицы и Пятницкого шоссе в Москве. Об этом в воскресенье, 8 ноября, ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах

Уточняется, что водитель наехал на пятилетнего ребенка, после чего скрылся с места аварии.

Пострадавшего ребенка доставили в больницу.

В пресс-службе ГУ МВД по Москве подтвердили факт ДТП. В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов.