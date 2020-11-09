Составлен рейтинг самых «аварийных» регионов России 

РИА Новости составило рейтинг российских регионов по аварийности на дорогах на основе данных МВД за девять месяцев 2020 года. В целом по стране ситуация улучшилась: количество ДТП снизилось на 9,4 процента по сравнению с тем же периодом прошлого года, до 105,9 тысячи. Также уменьшилось число погибших и раненных — на 2,7 процента и 10,9 процента соответственно.

Наибольшее количество ДТП с пострадавшими было зарегистрировано в Тыве: 632 аварий на 100 тысяч машин. Это более чем в три раза превышает общероссийский показатель. Самые безопасные дороги оказались в Чечне, где на 100 тысяч автомобилей пришлось всего 44 аварии, в которых пострадали люди. Хуже ситуация в Москва, где насчитали 127 аварий на 100 тысяч машин, а Санкт-Петербург расположился в середине рейтинга с результатом 191 ДТП.

Ниже в таблице приведен топ-10 регионов России по количеству ДТП с пострадавшими:

Регион ДТП с пострадавшими на 100 тысяч авто

1. Республика Тыва 632 2. Республика Алтай 323 3. Владимирская область 315 4. Омская область 305 5. Еврейская автономная область 298 6. Ярославская область 297 7. Новгородская область 296 8. Амурская область 295 9. Тюменская область 284 10. Карачаево-Черкесская Республика 284 Помимо Чечни в список регионов с низким количеством аварий вошлии Свердловская область (98 ДТП на 100 тысяч машин), Ростовская область (98 ДТП) и Томская область (102 ДТП), следом идет Московская область (112 ДТП) и Ямало-Ненецкий автономный округ (112 ДТП).

В 73 регионах, по сравнению с прошлым годом, показатель снизился, а в одном остался на прежнем уровне. В значительной степени ситуация улучшилась в Ростовской и Магаданской областях, а также в Республике Марий Эл и Брянской области: количество ДТП с пострадавшими за отчетный период снизилось более чем на 20 процентов.

Ещё в 12 регионах число аварий с пострадавшими выросло. Например, в Камчатском крае, Ненецком автономном округе, Коми, Ингушетии и на Чукотке показатель увеличился более чем на 10 процентов.