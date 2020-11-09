В случае ДТП: Российских водителей ждут перемены

Как отметили изданию в столичном ЦОДД, предложения по изменению уже готовят.

Как сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на протокол заседания правительственной комиссии по безопасности дорожного движения и на аппарат вице-премьера Марата Хуснуллина, который возглавляет комиссию, в РФ могут изменить правила оформления ДТП.

Для этого МВД вместе с правительством столицы до конца недели проведут анализ ДТП с наездами во время оформления аварий в Москве, проверят долю погибших в них людей: если она превышает 10% от числа жертв ДТП в городе, правила изменят.

Как отметили изданию в столичном ЦОДД, предложения по изменению уже готовят. В них будут предусмотрены случаи, когда «водитель может покинуть место ДТП и оформить аварию на обочине».