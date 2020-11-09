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СМИ: в России планируют изменить правила оформления ДТП 

ТК «Звезда» и ещё 30 3 часа назад
В случае ДТП: Российских водителей ждут перемены
Фото: ТАСС
Как отметили изданию в столичном ЦОДД, предложения по изменению уже готовят.
Как сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на протокол заседания правительственной комиссии по безопасности дорожного движения и на аппарат вице-премьера Марата Хуснуллина, который возглавляет комиссию, в РФ могут изменить правила оформления ДТП.
Для этого МВД вместе с правительством столицы до конца недели проведут анализ ДТП с наездами во время оформления аварий в Москве, проверят долю погибших в них людей: если она превышает 10% от числа жертв ДТП в городе, правила изменят.
Как отметили изданию в столичном ЦОДД, предложения по изменению уже готовят. В них будут предусмотрены случаи, когда «водитель может покинуть место ДТП и оформить аварию на обочине».
Ранее в МЧС рассказали о причинах гибели большинства пострадавших в ДТП. По данным экспертов Главного управления МЧС России по Волгоградской области, потеря крови является главной причиной смерти 80 процентов пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях в первые три часа после инцидента.
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Комментарии 4
ДТП , МЧС , Правительство Москвы , МВД
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