ДТП в России могут начать оформлять по-другому, чтобы снизить количество повторных аварий, когда наезд на человека или столкновение происходят в момент регистрации первого инцидента. За 2020 год ДТП, связанных с наездом на стоящие машины, произошло более 3 тысяч.

Правительственная комиссия по безопасности дорожного движения считает нужным поменять порядок оформления незначительных ДТП, чтобы избежать повторных аварий с наездами на стоящие транспортные средства. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ».

МВД вместе с правительством Москвы и экспертным центром «Пробок.нет» поручено проанализировать статистику смертей в результате таких ДТП в столице. Как заявили журналистам в аппарате вице-премьера Марата Хуснуллина , возглавляющего правительственную комиссию, если доля погибших в «повторных» ДТП будет выше 10% от общего числа жертв автомобильных аварий в Москве, правила оформления ДТП могут быть изменены.

Более 3 тыс. ДТП с наездом на стоящие машины произошло с начала текущего года, отмечает ГИБДД . В Москве число таких аварий снижается, однако число погибших в них растет (на 25% по сравнению с 2019 годом, 36 человек с января по октябрь 2020-го). Чаще всего такие ДТП происходят на МКАД.

Столичный ЦОДД готовит предложения по корректировке порядка оформления ДТП — если авария произошла на высокоскоростной трассе, то у водителя должна быть возможность съехать на обочину. Если жестко требовать от людей покинуть проезжую часть как можно скорее, то это уменьшит шанс повторных ДТП и новых смертей, считают в ЦОДД Москвы.

Знак аварийной остановки свою функцию не выполняет, признали там, из-за неудачной конструкции, размера и слабой отражающей способности.

Как отмечает Российский союз автостраховщиков (РСА), водители могут при оформлении ДТП использовать приложение «ДТП. Европротокол». Оно дает возможность передавать фото с места аварии в страховую компанию по всей России.

С 1 ноября, напомним, российские водители могут оформлять электронное извещение о дорожно-транспортном происшествии. Для этого необходимо использовать мобильное приложение «Помощник ОСАГО». Вызов сотрудников ГИБДД на место аварии теперь необязателен, как и бумажное извещение о ДТП. Причем воспользоваться новой опцией могут не только физические, но и юридические лица.

Электронное извещение равноценно «классическому» бумажному, но оформить его можно только при несерьезных ДТП. Во-первых, столкнуться должны не более двух автомобилей; во-вторых, не должно быть пострадавших; в-третьих — не должно быть причинено ущерба третьим лицам.

У обоих водителей должен быть полис ОСАГО, они обязаны нарисовать схему происшествия и сделать фотографии. Эксперимент по электронному извещению о ДТП начался ровно год назад в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Ленобласти, а также в Татарстане.

По данным Российского союза автостраховщиков, данные электронного извещения будут автоматически попадать в базу данных РСА, благодаря чему все страховщики смогут урегулировать полученные убытки по европротоколу. В сентябре правительство РФ утвердило правила дистанционного оформления ДТП, однако тогда мобильное приложение еще не было готово. В РСА заявили, что продукт не успели запустить к назначенной дате из-за отсутствия необходимых нормативных документов, в числе которых было и постановление правительства.

В последнее время в России ужесточаются наказания для нарушителей ПДД — в том числе из-за высокой смертности на дорогах. В апреле в ГИБДД предложили повысить штраф за превышение скорости на 20-40 км/ч до 3 тыс. руб. А злостных нарушителей планируется лишить скидки за быструю оплату штрафа. Помимо этого, руководство ГИБДД планирует ввести штрафы за превышение скорости менее чем на 20 км/ч.

Высокая смертность на дорогах волнует Кремль : в конце февраля президент РФ Владимир Путин заявил, что уровень смертности на российских дорогах — «трагический».

«Ситуация на дорогах несмотря на определенные улучшения по-прежнему остается сложной. Каждый день в ДТП погибает почти 50 и получает ранения около 600 человек. Это очень много, трагически много», — подчеркнул он.

По словам Путина, необходимо последовательно развивать техсредства контроля, расширяя возможности систем автоматической фиксации нарушений ПДД.